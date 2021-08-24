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Раскрыта хитрость для ускорения работы iPhone

Связано с политикой компании
Не так давно Apple пришлось отбиваться от возмущённых пользователей, которые узнали, что компания замедляла старые айфоны ради сохранения аккумулятора. В результате в некоторых странах Apple проиграла в суде по этому делу. И это открыло лазейку для всех, кто хочет ускорить свой iPhone.
Раскрыта хитрость для ускорения работы iPhone

Хитрость обнаружили китайские пользователи. Чтобы смартфон стал работать быстрее, достаточно сменить географический регион на Францию.

Дело в том, что во Франции, скандал с замедлением смартфонов был более масштабным, чем в других странах, таких как Китай. Франция оштрафовала Apple, так как сочла несправедливым замедление работы старых iPhone. Таким образом, смена региона приведёт к деактивации печально известной системы «управления производительностью», что, в свою очередь, положительно скажется на производительности более старых iPhone.