Раскрыта хитрость для ускорения работы iPhone

Хитрость обнаружили китайские пользователи. Чтобы смартфон стал работать быстрее, достаточно сменить географический регион на Францию.

Дело в том, что во Франции, скандал с замедлением смартфонов был более масштабным, чем в других странах, таких как Китай. Франция оштрафовала Apple, так как сочла несправедливым замедление работы старых iPhone. Таким образом, смена региона приведёт к деактивации печально известной системы «управления производительностью», что, в свою очередь, положительно скажется на производительности более старых iPhone.