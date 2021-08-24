Раскрыта хитрость для ускорения работы iPhone

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Раскрыта хитрость для ускорения работы iPhoneСвязано с политикой компании
Не так давно Apple пришлось отбиваться от возмущённых пользователей, которые узнали, что компания замедляла старые айфоны ради сохранения аккумулятора. В результате в некоторых странах Apple проиграла в суде по этому делу. И это открыло лазейку для всех, кто хочет ускорить свой iPhone.
Хитрость обнаружили китайские пользователи. Чтобы смартфон стал работать быстрее, достаточно сменить географический регион на Францию.
Дело в том, что во Франции, скандал с замедлением смартфонов был более масштабным, чем в других странах, таких как Китай. Франция оштрафовала Apple, так как сочла несправедливым замедление работы старых iPhone. Таким образом, смена региона приведёт к деактивации печально известной системы «управления производительностью», что, в свою очередь, положительно скажется на производительности более старых iPhone.