Раскрыта мощность флагмана Samsung S22 Ultra с разными процессорами

Версию с чипом Exynos, на самом деле, протестировали в бенчмарке ещё в прошлом месяце. Теперь же появилась запись о версии со Snapdragon 8 Gen 1. Первая, вероятно, является корейским смартфоном, а вторая может быть вариантом для США.

По сравнению с устройством на Exynos 2200 смартфон Galaxy S22 Ultra на Snapdragon 8 Gen 1 лучше в одноядерных тестах. Набрала 1219 баллов. А вот у Exynos 2200 — 691 балл. В многоядерных же тестах разница не так заметна. Вариант с Exynos 2200 набрал 3167 баллов, а вариант со Snapdragon 8 Gen 1 — 3154 балла. Также стоит понимать, что протестированы были прототипы смартфонов.

Премьера новых Samsung Galaxy S22 тоже состояться 8 февраля.