Раскрыта мощность зарядки будущего флагмана Xiaomi 13

По информации Digital chat station, в Xiaomi 13 будет использоваться одноэлементный аккумулятор с поддержкой мощности зарядки 100 Вт. Аккумулятор будет сопровождаться собственными чипами Xiaomi. Скорее всего, это будет обновлённая версия Surge P1. Этот чип применялся для более эффективного управления питанием. Чип может снизить потери тепла до 30%.

Информатор также сообщил, что серия Xiaomi 13 будет поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт, как и Xiaomi 12S Ultra .