Раскрыта новая информация о будущем флагмане OnePlus 11

Макс Джамбор, известный своими “сливами”, утверждает, что OnePlus 11 будет поставляться в черном и зеленом цветах. Первый будет иметь матовую отделку, а второй - глянцевую.

Обычно OnePlus меняет цвета в каждом новом поколении своих смартфонов. Поэтому после того, как OnePlus 10 Pro и OnePlus 10T были представлены в черном и зеленом цветах, можно было бы ожидать чего-то нового и в этот раз.

Но грустить раньше времени не стоит, лучше просто дождаться официальной презентации. Ведь причина для этого есть – OnePlus 11 станет одним из первых устройств с процессором Snapdragon 8 Gen 2.