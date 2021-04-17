Раскрыта новая серия бюджетных смартфонов Xiaomi Redmi 10

Смартфоны серии Redmi 10 — преемники Redmi 9. Напомним, что в старую серию входило пять моделей — Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9i и Redmi 9 Prime. Компания может выпустить преемника для каждого из них. Эти устройства будут менее мощными, чем аппараты линейки Redmi Note.

Ожидается, что смартфоны Redmi 10 будут поставляться с прошивкой MIUI на базе Android 11 из коробки. Также сообщается, что устройства могут получить дисплей разрешением Full HD+.

Цены на серию Redmi 10 в Индии окажутся ниже 10 тысяч рупий (около 10 тысяч рублей).