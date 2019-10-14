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Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов
С их помощью любой может взломать телефон Samsung
Смартфоны линейки Samsung Galaxy S10 получили встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он должен был стать довольно надёжным методом аутентификации. Однако, как оказалось, сканер плохо работает с защитным стеклом. А после недавнего случая и защитные плёнки больше не кажутся хорошим решением.
Один из владельцев Galaxy S10 рассказал, как купил на eBay «гелевую защитную плёнку», которая стоила всего $3. Он наклеил её на экран смартфона и выяснил, что дактилоскопический датчик начал распознавать в качестве хозяйского любые отпечатки пальцев.
Samsung заявила, что расследует ситуацию. Но, по словам компании, проблема заключается именно в некачественной плёнке. Звучит это со стороны Samsung странно. Однако пока проблема не решена, советуем пользоваться только проверенными и недешёвыми защитными плёнками.
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