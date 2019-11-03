Раскрыта особенность экрана следующего флагмана Honor

Сетевой информатор Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) написал в Twitter, что Honor V30 с поддержкой 5G должен выйти с IPS дисплеем, частота обновления которого составит 90 Гц. В экране, судя по всему, будут вырезы под фронтальную камеру.

Сканер отпечатков пальцев же разместится на боковой грани смартфона. Встраивать в дисплей его не будут.

Согласно ранним утечкам, устройство также также получит процессор Kirin 990, тройную камеру с датчиками на 64, 16 и 2 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Однако эти характеристики касались модели без 5G.

Анонс новинки можно ожидать уже скоро.