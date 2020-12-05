Раскрыта отличительная особенность грядущего смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra

По словам инсайдера, датчик для перископной камеры Galaxy S21 Ultra будет самым продвинутым. Он будет лучшим в своём класс: размер пикселей составит 1,22 мкм, а разрешение сенсора составит 10 Мп. Также у камеры будет большая диафрагма, поддержка технологии Dual Pixel, хорошая система фокусировки.

Ещё Ice Universe рассказывал, что свету в камере нужно будет преломляться лишь дважды, поэтому потери будут минимальны. Другие решения требуют пяти преломлений.

Также инсайдер упомянул, что камера Galaxy S21 Ultra сможет похвастаться 10-кратным оптическим зумом. Напомним, анонс смартфона ожидается в январе 2021 года.