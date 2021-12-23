Раскрыта полезная функция в будущей Android 13

О новой полезной функции рассказало издание Android Police. По его информации, Google разрабатывает новую опцию для Android 13 под кодовым названием «Panlingual», которая позволит пользователям применять языковые настройки для каждого приложения отдельно от общесистемных настроек. Например, можно установить для социальных сетей испанский язык, а в пользовательском интерфейсе системы по умолчанию будет использоваться английский язык.

Разработка новой функции пока находится на ранней стадии, да и сама Android 13 выйдет ещё не скоро. Пока не все смартфоны получили новейшую Android 12. Раскатывание обновлений обычно начинается с флагманов.