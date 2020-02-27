Раскрыта причина быстрого разряда батареи iPhone

Сообщается, что по вопросу быстрого разряда аккумуляторов смартфонов журналисты обращались Apple ещё в 2016 году. Тогда глава компании Тим Кук (Tim Cook) ответа не дал, а другой представитель Apple заявил, что закрытие приложений не влияет на время работы телефонов.

Однако журналисты проверили информацию и пишут сейчас, что прекращение работы приложений может сделать смартфон немного быстрее и при этом ускорить разряд аккумулятора.

Что интересно, на сайте технической поддержки Apple сказано, что принудительное закрытие приложения рекомендуется использовать только тогда, когда оно не отвечает. Если же часто закрывать все запущенные программы, то при повторном их открытии происходит запуск с нуля. Приложения загружаются дольше, потребляют дополнительную память и увеличивают расход батареи.