Раскрыта производительность грядущего флагманского смартфона Huawei

В базе появилось устройство с модельным номером ELS-NX9, под которым, как предполагают журналисты, скрывается глобальная версия Huawei P40 Pro. Смартфон набрал 776 баллов в одноядерном тесте и 3182 балла в многоядерном. Примерно столько же, например, набирает по последнему показателю iPhone 11 Pro.

Протестированный аппарат построен на процессоре Kirin с базовой частотой 1,95 ГГц. Скорее всего, это Kirin 990 5G. Кроме того, аппарат был оснащён 8 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 10.

Напомним, презентация новой линейки смартфонов Huawei P40 ожидается 26 марта.