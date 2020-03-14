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Раскрыта производительность грядущего флагманского смартфона Huawei
Его представят 26 марта
В бенчмарке Geekbench появились результаты тестирования, предположительно, Huawei P40 Pro. Благодаря этому раскрыта производительность грядущего флагманского смартфона Huawei.
В базе появилось устройство с модельным номером ELS-NX9, под которым, как предполагают журналисты, скрывается глобальная версия Huawei P40 Pro. Смартфон набрал 776 баллов в одноядерном тесте и 3182 балла в многоядерном. Примерно столько же, например, набирает по последнему показателю iPhone 11 Pro.
Протестированный аппарат построен на процессоре Kirin с базовой частотой 1,95 ГГц. Скорее всего, это Kirin 990 5G. Кроме того, аппарат был оснащён 8 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 10.
Напомним, презентация новой линейки смартфонов Huawei P40 ожидается 26 марта.