Раскрыта производительность грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S21

Протестированный Galaxy S21 набрал 3319 баллов в многопоточном тесте. Инсайдеры говорят, что это не предел. Версия с Exynos 2100 якобы будет выдавать почти 4000 баллов.

Как правило, мощнее оказывается вариант с процессором Snapdragon, что вызывает негодование у людей из тех стран, где смартфон поставляется с Exynos. Однако, как утверждает инсайдер, в этот раз всё будет по-другому.

Оба чипсета будут иметь похожую архитектуру CPU, но главное ядро X1 в Exynos 2100 будет работать на частоте 2,91 ГГц, в то время как в Snapdragon 875 — на частоте 2,84 ГГц. Между тремя Cortex-A78 тоже будет разница — 2,81 ГГц против 2,42 ГГц. Оставшиеся четыре энергоэффективных Cortex-A55 будут достигать 2,21 ГГц в Exynos и 1,8 ГГц в Snapdragon.