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Раскрыта производительность нового игрового смартфона ASUS на Snapdragon 888
Выйдет только в следующем году
ASUS уже работает над следующим игровым смартфоном ROG. Его анонс может состояться весной 2021 года. Тем не менее, устройство уже появилось в базе данных Geekbench и HTML5, благодаря чему стала известна его производительность.
В базах данных смартфон прошёл под модельными номерами ASUS_I005DA и ASUS_I005DB. Стало понятно, что грядущий ROG будет оснащён новейшим процессором Snapdragon 888. Возможно, аппарат будет называться ASUS ROG 4. Но журналисты предполагают, что он может «перескочить» цифру 4 и называться ASUS ROG 5.
В Geekbench смартфон с 8 ГБ оперативной памяти набрал 1081 балл в однопоточном тесте и 3584 балла в многопоточном. В HTML5 было продемонстрировано 469 баллов из 555.