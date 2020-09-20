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Вчера 20:58
Раскрыта производительность преемника самого первого смартфона с гибким экраном в мире
Royole FlexPai 2
Royole FlexPai называли первым в мире смартфоном с гибким экраном. Модель получила не самые хорошие отзывы, но производитель не смутился и представил преемника складного устройства. Теперь в сети появились результаты тестов производительности Royole FlexPai 2.
О новой модели производитель рассказал ещё в марте. Но она пока не вышла на рынок. Полноценный анонс ожидается завтра, 21 сентября.
Тем не менее, Royole FlexPai 2 уже протестировали в бенчмарке AnTuTu. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 865, оснащён 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Устройство управляется Android 10.
В AnTuTu FlexPai 2 набрал 526 023 балла. А это неплохой результат. Например, складной Motorola RAZR конкуренту явно проиграет.