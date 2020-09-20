Раскрыта производительность преемника самого первого смартфона с гибким экраном в мире

О новой модели производитель рассказал ещё в марте. Но она пока не вышла на рынок. Полноценный анонс ожидается завтра, 21 сентября.

Тем не менее, Royole FlexPai 2 уже протестировали в бенчмарке AnTuTu. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 865, оснащён 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Устройство управляется Android 10.

В AnTuTu FlexPai 2 набрал 526 023 балла. А это неплохой результат. Например, складной Motorola RAZR конкуренту явно проиграет.