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Раскрыта производительность процессора Snapdragon для флагманских смартфонов 2021 года
Он показывает крутые результаты
Qualcomm поделилась результатами синтетических эталонных тестов нового процессора Snapdragon 888 для флагманских смартфонов 2021 года. Компания утверждает, что тесты показали высочайшую производительность платформы.
Напомним, процессор Snapdragon 888 создан по передовой 5-нм технологии. CPU платформы на 25% быстрее, чем у предыдущего флагманского Snapdragon. GPU тут на 35% быстрее. Кроме того, SoC может рекордно быстро обрабатывать ИИ-запросы.
Все тесты Qualcomm выполняла на референсном дизайне Snapdragon 888, а результаты усреднила. В AnTuTu платформа набрала 735 439 баллов, что действительно впечатляет. В Geekbench в одноядерном тесте результат равен 1135 баллам, а в многоядерном — 3794. Остальные результаты можно увидеть ниже:
Qualcomm
Qualcomm напоминает, что первые смартфоны на базе Snapdragon 888 появятся в продаже в первом квартале 2021 года.