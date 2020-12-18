Раскрыта производительность процессора Snapdragon для флагманских смартфонов 2021 года

Напомним, процессор Snapdragon 888 создан по передовой 5-нм технологии. CPU платформы на 25% быстрее, чем у предыдущего флагманского Snapdragon. GPU тут на 35% быстрее. Кроме того, SoC может рекордно быстро обрабатывать ИИ-запросы.

Все тесты Qualcomm выполняла на референсном дизайне Snapdragon 888, а результаты усреднила. В AnTuTu платформа набрала 735 439 баллов, что действительно впечатляет. В Geekbench в одноядерном тесте результат равен 1135 баллам, а в многоядерном — 3794. Остальные результаты можно увидеть ниже: