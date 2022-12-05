Раскрыта производительность складного смартфона Google Pixel Fold до анонса

18:38, 05 декабря 2022
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Раскрыта производительность складного смартфона Google Pixel Fold до анонсаВ Geekbench
В Geekbench обнаружили устройство под названием Google Felix, под которым, скорее всего, скрывается складной смартфон Google Pixel Fold. Тот факт, что он появился в базе, говорит о его скором выпуске.
Фото: GSMArena
Google Felix можно спутать с Pixel 7 Pro, поскольку он оснащён тем же чипсетом Tensor G2 с 12 ГБ оперативной памяти. Неудивительно, что его результаты идентичны показателям производительности Pixel 7 Pro.
GSMArena
Ходят слухи, что Pixel Fold получит 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,19-дюймовый внешний с частотой до 120 Гц. Ожидается, что смартфон представят на конференции Google I/O, которая состоится в мае 2023 года.