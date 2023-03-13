Раскрыта производительность смартфонов Meizu 20 и 20 Pro

Обе модели успешно прошли одинаковые одноядерные и многоядерные тесты, и каждая из них была оснащена 12 ГБ оперативной памяти. Meizu 20 набрал 2019 и 5749 баллов соответственно, Meizu 20 Pro — 2038 и 5719 баллов соответственно. То есть смартфоны будут обеспечивать примерно одинаковую производительность.