Раскрыта производительность смартфонов Meizu 20 и 20 Pro

17:40, 13 марта 2023
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Раскрыта производительность смартфонов Meizu 20 и 20 ProПротестированы в Geekbench
Несколько недель назад Meizu официально подтвердила, что смартфон Meizu 20 Pro будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2. Теперь и он, и младшая модель Meizu 20 появились в базе данных Geekbench 6, раскрывая свою производительность.
Фото: Mobiltelefon
Обе модели успешно прошли одинаковые одноядерные и многоядерные тесты, и каждая из них была оснащена 12 ГБ оперативной памяти. Meizu 20 набрал 2019 и 5749 баллов соответственно, Meizu 20 Pro — 2038 и 5719 баллов соответственно. То есть смартфоны будут обеспечивать примерно одинаковую производительность.
Pro будет выделяться другими способами. Так, у него ожидаются 50-Мп основная камера и батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.