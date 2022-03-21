Раскрыта ремонтопригодность нового бюджетного iPhone SE

Apple iPhone SE (2022) получил средний балл по ремонтопригодности — 5,5 из 10. Процесс его разборки стандартный для современного смартфона: сначала нагревание корпуса, чтобы «растопить» клей внутри, изъятие экрана, а затем удаление винтов и разъёмов.

Эксперты обнаружили, что запчасти от старого iPhone SE (2020) к новому не подойдут. Дисплей, одинаковый по размеру, разрешению и разъёмам, включается, но не работает нормально — без сенсорного ввода. Батарея от старого телефона подошла бы, но разъём не тот.

В результате ремонт iPhone SE (2022) может быть не таким уж простым.