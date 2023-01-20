Раскрыта самая масштабная рекламная атака. Пострадали более 11 млн смартфонов по всему миру

Специалисты утверждают, что это самая крупная и сложная атака из всех, что они видели. За время атаки миллиарды рекламных сообщений демонстрировались на различных сайтах и в приложениях каждый день. Люди кликали на них и приносили деньги создателям.

Мошенническая организация, выиграв аукцион на рекламное место, размещала несколько рекламных роликов друг над другом. Они не пытались взломать или захватить устройство или сеть, они просто вставляли код JavaScript в объявление, чтобы получить контроль над этим конкретным слотом. К моменту исчезновения рекламы атака прекращается, практически не оставляя следов.

На пике атак в день делалось 12 млрд запросов. Атаке подверглись 11 млн устройств, в основном iOS. К сожалению, пользователи могли не заметить, что что-то не так. Однако из-за нагромождения рекламы аккумуляторы телефонов разряжались значительно быстрее.