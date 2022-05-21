Раскрыта самая популярная версия Android

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Раскрыта самая популярная версия AndroidДанные за май
Распространение последних версий Android по традиции происходит медленнее, чем у iOS. Так, в ноябре прошлого года статистика показала, что через два месяца после начала эры Android 12 версия Android 10 всё ещё была наиболее широко используемой. На днях в сети опубликовали свежие данные за май 2022, и мы видим, что тренд не менялся.
Данные были собраны 9 мая. Они показывают, что самой распространённой версией на тот момент была Android 11 — установлена на 28,3% Android-смартфонов. Популярность Android 11 выросла лишь на 2,1% за полгода. Популярность Android 10 снизилась соответствующим образом — на 2,6% за тот же период (с 26,5% до 23,9%).
Далее следует Android 9 Pie с долей рынка 16,2%, у Android 8-8.1 Oreo — 11,6% и т.д.