Раскрыта самая популярная версия Android

Данные за май

Распространение последних версий Android по традиции происходит медленнее, чем у iOS. Так, в ноябре прошлого года статистика показала, что через два месяца после начала эры Android 12 версия Android 10 всё ещё была наиболее широко используемой. На днях в сети опубликовали свежие данные за май 2022, и мы видим, что тренд не менялся.