Раскрыта себестоимость прозрачного смартфона Nothing Phone (1)

Карл Пей говорит, что стоимость производства Nothing Phone (1) составляет 360 долларов. При этом цена смартфона при запуске составляла приблизительно 400 долларов, а, по словам Пея, в настоящее время он продаётся по цене около 450 долларов.

Так, маржа получается совсем небольшой. А часть из неё покрывает логистику и передаётся партнёрским каналам, такими как Amazon, сетевые операторы связи и т. д.