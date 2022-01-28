Раскрыта скорость зарядки новейших флагманских смартфонов Samsung

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Раскрыта скорость зарядки новейших флагманских смартфонов SamsungGalaxy S22
Уже 9 февраля Samsung представит Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra. Множество утечек раскрыли внешний вид и технические характеристики всех трёх смартфонов. Теперь стало известно, какую скорость зарядки они будут поддерживать.
По слухам, Galaxy S22 получит аккумулятор ёмкостью 3700 мАч. Данные сертификации показывают, что смартфон может поддерживать зарядку мощностью 25 Вт.
Galaxy S22+, скорее всего, получит батарею на 4500 мАч. Он будет поддерживать 45-Вт зарядку. Galaxy S22 Ultra будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Поддерживаемая мощность тут тоже составит 45 Вт.
Сообщается также, что флагманские смартфоны серии Galaxy S22, скорее всего, будут поддерживать беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку.
Источник: Gizmochina