Раскрыта скорость зарядки новейших флагманских смартфонов Samsung

По слухам, Galaxy S22 получит аккумулятор ёмкостью 3700 мАч. Данные сертификации показывают, что смартфон может поддерживать зарядку мощностью 25 Вт.

Galaxy S22+, скорее всего, получит батарею на 4500 мАч. Он будет поддерживать 45-Вт зарядку. Galaxy S22 Ultra будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Поддерживаемая мощность тут тоже составит 45 Вт.

Сообщается также, что флагманские смартфоны серии Galaxy S22, скорее всего, будут поддерживать беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку.