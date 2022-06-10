Раскрыта скорость зарядки «прозрачного» смартфона Nothing

Сообщается, что Nothing Phone (1) будет поддерживать технологию зарядки мощностью 45 Вт. Это, конечно, не золотой стандарт для флагманов от таких брендов, как Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, но это соответствует возможностям зарядки Samsung Galaxy S22 Ultra, а ещё превосходит возможности iPhone.

По слухам, Nothing Phone (1) будет оценён в 500 долларов, также у него будут прозрачная задняя панель, процессор Qualcomm Snapdragon 778, 6,55-дюймовый OLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей.