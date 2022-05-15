Раскрыта стоимость бюджетного смартфона Honor в стиле iPhone 13

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Раскрыта стоимость бюджетного смартфона Honor в стиле iPhone 13Пока он продаётся только в Китае
На прошлой неделе официально анонсировали смартфон Honor Play 30. Компания тогда раскрыла его характеристики, но не огласила цену. Теперь же телефон стал доступен для предзаказа на китайском рынке. Это позволило узнать его стоимость.
Honor Play 30 доступен в Китае за 1099 юаней (около 10 тысяч рублей). Он поставляется в четырёх цветах: Magic Night Black, Aurora blue, Titanium Silver и Dawn Gold. Пока неясно, планирует ли компания выпустить смартфон за пределами Китая.
Honor Play 30 получил блок камер в стиле iPhone 13, но с куда более слабыми характеристиками. Система состоит из 13-мегапиксельного сенсора и расположенной по диагонали светодиодной вспышки. Помимо этого у смартфона есть процессор Snapdragon 480+ 5G, аккумулятор на 5000 мАч и 6,5-дюймовый ЖК-экран.