Раскрыта стоимость бюджетного смартфона Honor в стиле iPhone 13

Honor Play 30 доступен в Китае за 1099 юаней (около 10 тысяч рублей). Он поставляется в четырёх цветах: Magic Night Black, Aurora blue, Titanium Silver и Dawn Gold. Пока неясно, планирует ли компания выпустить смартфон за пределами Китая.

Honor Play 30 получил блок камер в стиле iPhone 13, но с куда более слабыми характеристиками. Система состоит из 13-мегапиксельного сенсора и расположенной по диагонали светодиодной вспышки. Помимо этого у смартфона есть процессор Snapdragon 480+ 5G, аккумулятор на 5000 мАч и 6,5-дюймовый ЖК-экран.