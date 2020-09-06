Раскрыта стоимость гибкой раскладушки Motorola второго поколения

Как пишут СМИ, в Германии модель Motorola Razr 5G версии 8 ГБ + 256 ГБ будет стоить 1500 евро (около 134 тысяч рублей). Отмечается, что похожий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5G в Германии оценён примерно в ту же сумму — 1510 евро.

Что касается характеристик новой Motorola Razr 5G, то ожидаются процессор Snapdragon 765G, аккумулятор ёмкостью 2845 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основная камера с датчиком на 48 Мп и фронтальная с 20-Мп сенсором. Анонс может состояться уже 9 сентября.