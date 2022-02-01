Раскрыта стоимость нового бюджетного iPhone SE

Источник пишет, что iPhone SE 3 с номерами моделей A2595, A2783 и A2784 был ввезён в Индию для тестирования. В целом, новые данные говорят о том, что iPhone SE 3, новый iPad Air и бюджетная модель iPad будут выпущены в стране этой весной.

Сообщается, что бюджетная модель смартфона Apple была будет стоить около $300 (приблизительно 23 000 рупий или 23,6 тысячи рублей).

Согласно слухам, iPhone SE 3 будет получит дизайн как у iPhone SE 2, то есть 4,7-дюймовый дисплей, Touch ID и довольно толстые рамки. Тем не менее, есть и другие данные о том, что смартфон может быть похож на iPhone XR с «чёлкой». Новый смартфон будет поставляться либо с A14 Bionic, либо с более новым чипсетом A15 Bionic и, как сообщается, получит поддержку 5G.