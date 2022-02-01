Раскрыта стоимость нового бюджетного iPhone SE

Телефоны
Сегодня в 20:59
1 мин.
Раскрыта стоимость нового бюджетного iPhone SEДействительно недорогой
Издание 91mobiles поделилось эксклюзивной информацией про грядущий iPhone SE третьего поколения. Стала известна его стоимость, правда, пока для индийского рынка.
Источник пишет, что iPhone SE 3 с номерами моделей A2595, A2783 и A2784 был ввезён в Индию для тестирования. В целом, новые данные говорят о том, что iPhone SE 3, новый iPad Air и бюджетная модель iPad будут выпущены в стране этой весной.
Сообщается, что бюджетная модель смартфона Apple была будет стоить около $300 (приблизительно 23 000 рупий или 23,6 тысячи рублей).
Согласно слухам, iPhone SE 3 будет получит дизайн как у iPhone SE 2, то есть 4,7-дюймовый дисплей, Touch ID и довольно толстые рамки. Тем не менее, есть и другие данные о том, что смартфон может быть похож на iPhone XR с «чёлкой». Новый смартфон будет поставляться либо с A14 Bionic, либо с более новым чипсетом A15 Bionic и, как сообщается, получит поддержку 5G.
Источник: 91mobiles