Раскрыта стоимость первого игрового смартфона Xiaomi Redmi

По информации источника, цена базовой версии смартфона составит около 2000 юаней (примерно 23 тысячи рублей). Например, цены на другой геймерский смартфон Xiaomi — Black Shark 4 — начинаются с 2500 юаней.

Модель от Redmi, как сообщается, получит процессор MediaTek Dimensity 1200, экран OLED Samsung E4, как у Redmi K40, боковые механические клавиши, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Если верить СМИ, новый смартфон должен выйти в апреле. Ближайшее мероприятие Redmi ожидается 6 апреля. Возможно, именно на нём представят новинку.