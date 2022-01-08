Раскрыта стоимость первого складного смартфона Honor

Согласно последней информации, гибкий смартфон будет поставляться в конфигурациях с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Как пишет источник, они будут стоить 13 999 и 14 999 юаней соответственно (около 166,2 тысячи и 178 тысяч рублей).

Таким образом, если Magic V будет продаваться на международной рынке, цены на базовую модель с 256 ГБ будут начинаться примерно с $2195. Это даже больше, чем у Galaxy Z Fold3 в США на момент его запуска.