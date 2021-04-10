Раскрыта стоимость ремонта первого гибкого смартфона Xiaomi

На официальном сайте Xiaomi появился раздел со стоимостью ремонта Mi Mix Fold. В качестве примера использовали вариант смартфона с 16 ГБ оперативной памяти и керамическим корпусом.

Как оказалось, самая дорогая запчасть Mi Mix Fold — это материнская плата. Её негарантийная стоимость составляет 5100 юаней (около 60 тысяч рублей). Почти столько же стоит целый смартфон Xiaomi 11 Pro. Следующая по цене запчасть Mi Mix Fold — гибкий экран. Он оценён в 3900 юаней (около 46 тысяч рублей). Внешний экран смартфона стоит всего 700 юаней (примерно 8000 рублей). Самый дешёвый компонент здесь — это широкоугольная линза. Она оценена в 55 юаней (около 700 рублей).