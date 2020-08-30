Раскрыта стоимость смартфона-«монстра автономности» Samsung

Информация о цене стала известна благодаря немецкому ритейлеру. Он подтвердил ёмкость аккумулятора и мощность проводной зарядки — она составляет 25 Вт. Смартфон также получит Super AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма, фронтальную камеру, врезанную в дисплей, четверную основную камеру. Главный датчик в ней 64-Мп, а дополнительные — 12-Мп, 5-Мп и 5-Мп.

Согласно ранним слухам, устройство будет работать на процессоре Snapdragon 730. Samsung предложит смартфон в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

В Европе за Galaxy M51 попросят 360 евро (около 32 тысяч рублей).