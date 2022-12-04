Раскрыта стоимость всех моделей флагманской линейки Xiaomi 13

16:06, 04 декабря 2022
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Раскрыта стоимость всех моделей флагманской линейки Xiaomi 13Но в юанях
В китайских СМИ опубликовали цены на все модели серии Xiaomi 13. Конечно, это числа для китайского рынка, но они позволяют прикинуть стоимость смартфонов и за рубежом.
Фото: Notebookcheck
Есть верить утечке, цена базовой модели Xiaomi 13 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища составит 4300 юаней (около 38 тысяч рублей по текущему курсу). Это довольно дорого.
Цены на модель Xiaomi 13 Pro начинают с 5299 юаней (около 47 тысяч рублей).