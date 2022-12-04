Раскрыта стоимость всех моделей флагманской линейки Xiaomi 13

Есть верить утечке, цена базовой модели Xiaomi 13 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища составит 4300 юаней (около 38 тысяч рублей по текущему курсу). Это довольно дорого.

Цены на модель Xiaomi 13 Pro начинают с 5299 юаней (около 47 тысяч рублей).