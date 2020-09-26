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Раскрыта странная внешность прототипа смартфона Google Pixel 5
Хорошо, что Google отказалась от идеи
В прошлом месяце Google представила Pixel 4a, в октябре запустит Pixel 5, а чуть позже — Pixel 4a 5G. На днях в сети появилось изображение прототипа Pixel 5. И он оказался странным с точки зрения дизайна.
Как пишет GSMArena, финальные версии Pixel 4a 5G и Pixel 5 должны выглядеть примерно одинаково. Но, судя по фото прототипа, раньше команда Google рассматривала возможность сделать Pixel 5 «выделяющимся из толпы».
Дело в том, что прототип имеет двухцветный дизайн. Верхняя часть задней панели у него серая и, кажется, сделана из матового пластика. Нижняя — глянцевая и чёрная.
Хоть источник и утверждает, что на фото попал прототип Pixel 5, авторы GSMArena отметили, что это мог быть и Pixel 4a 5G. В любом случае, Google отказалась от такого дизайна, и нельзя сказать, что это было плохое решение.