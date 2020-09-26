Раскрыта странная внешность прототипа смартфона Google Pixel 5

Как пишет GSMArena, финальные версии Pixel 4a 5G и Pixel 5 должны выглядеть примерно одинаково. Но, судя по фото прототипа, раньше команда Google рассматривала возможность сделать Pixel 5 «выделяющимся из толпы».

Дело в том, что прототип имеет двухцветный дизайн. Верхняя часть задней панели у него серая и, кажется, сделана из матового пластика. Нижняя — глянцевая и чёрная.