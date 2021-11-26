Раскрыта точная дата анонса флагманского XIaomi 12

Судя по данным интернет-инсайдеров, анонс нового флагманского смартфон компании состоится уже 12 декабря. И это будет крайне символично — Xiaomi 12 представят 12.12.2021. Таким образом китайский бренд в очередной раз продемонстрирует свою любовь к красивым числам.

Напомним, что устройству приписывают топовый чип от Qualcomm — Snapdragon 8 gen 1, а также AMOLED-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. Основная камера смартфона получит главный модуль на 50 Мп.

Возможно, устройство прямо из коробки будет работать под управлением MIUI 13. По крайней мере, анонс новой версии системы также ожидается 12 декабря, одновременно с анонсом Xiaomi 12.