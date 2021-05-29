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Раскрыта удешевлённая версия недорогого смартфона OnePlus Nord
OnePlus Nord CE 5G
В июне OnePlus должна представить новый смартфон — OnePlus Nord CE 5G. Это удешевлённая версия и без того недорогого OnePlus Nord. Стали известны её характеристики.
Как пишет источник, OnePlus Nord CE 5G получит процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Эта модель чуть хуже той, что использовалась в оригинальном OnePlus Nord.
Также сообщается, что новинка будет оснащаться 6,34-дюймовым AMOLED экраном частотой обновления 90 Гц. Задняя панель устройства будет похожа на ту, что используется в серии OnePlus 9. То есть будет прямоугольный блок камеры. В ней будет установлен датчик изображения на 64 Мп. Фронтальная камера обещает быть 16-мегапиксельной.
Также есть информация о цене OnePlus Nord CE 5G. Сообщается, что он будет стоить около $276.