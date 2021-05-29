Раскрыта удешевлённая версия недорогого смартфона OnePlus Nord

Как пишет источник, OnePlus Nord CE 5G получит процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Эта модель чуть хуже той, что использовалась в оригинальном OnePlus Nord.

Также сообщается, что новинка будет оснащаться 6,34-дюймовым AMOLED экраном частотой обновления 90 Гц. Задняя панель устройства будет похожа на ту, что используется в серии OnePlus 9. То есть будет прямоугольный блок камеры. В ней будет установлен датчик изображения на 64 Мп. Фронтальная камера обещает быть 16-мегапиксельной.

Также есть информация о цене OnePlus Nord CE 5G. Сообщается, что он будет стоить около $276.