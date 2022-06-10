Раскрыта удобная фишка следующих смартфонов Samsung с гибкими экранами

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Раскрыта удобная фишка следующих смартфонов Samsung с гибкими экранамиПолезная для многозадачности
Стало известно, что грядущие смартфоны Samsung Galaxy Z Flip4 и Z Fold4 получат удобную программную фишку. Она как раз нужна для устройств с гибкими большими экранами.
Это отдельный свайп для того, чтобы разделить экран. О нововведении рассказал известный инсайдер Ice Universe. Сейчас пользователям нужно перейти в настройки и выбрать многооконный режим в качестве опции. Простой свайп значительно ускорит процесс.
Для телефона с таким большим экраном, как у Z Fold4, имеет смысл ввести более быстрый способ разделения экрана. А вот пригодится ли функция на Z Flip4, пока неясно.
Согласно последним слухам, Samsung Galaxy Z Fold4 будет представлен на официальном мероприятии 10 августа.