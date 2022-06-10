Раскрыта удобная фишка следующих смартфонов Samsung с гибкими экранами

Это отдельный свайп для того, чтобы разделить экран. О нововведении рассказал известный инсайдер Ice Universe. Сейчас пользователям нужно перейти в настройки и выбрать многооконный режим в качестве опции. Простой свайп значительно ускорит процесс.

Для телефона с таким большим экраном, как у Z Fold4, имеет смысл ввести более быстрый способ разделения экрана. А вот пригодится ли функция на Z Flip4, пока неясно.

Согласно последним слухам, Samsung Galaxy Z Fold4 будет представлен на официальном мероприятии 10 августа.