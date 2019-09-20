Раскрыта ультранизкая цена Xiaomi Redmi 8A

Презентация состоится в Индии. Когда Redmi 8A придёт на российский рынок, неизвестно. Но его предшественник Redmi 7A начал продаваться в России в июле текущего года, спустя полтора месяца после запуска в Китае.

Технические характеристики Redmi 8A гораздо лучше, чем у предшественника. А вот цена примерно такая же, что не может не радовать. Итак, базовая версия новинки с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти будет продаваться в Индии всего за $90. Модификация с 3 ГБ + 32 ГБ — за $100, а с 4 ГБ+ 64 ГБ — за $125.

Напомним, Redmi 8A получит 6,2-дюймовый экраном с разрешением HD+, а также процессор Snapdragon 439. Основная камера у аппарата имеет один датчик на 12 Мп, а фронтальная — на 8 Мп.