Раскрыта упрощённая версия флагманского процессора для смартфонов 2021 года

Как пишет инсайдер Digital Chat Station, Qualcomm выпустит процессор Snapdragon 860. Судя по названию, он должен быть менее производительным, чем актуальный Snapdragon 865. Но инсайдер утверждает, что платформа будет упрощённой версией именно будущего Snapdragon 875.

Возможно, менее производительный процессор будет более дешёвым. Тогда им смогут оснащать смартфоны не флагманского уровня, но тоже достаточно мощные.

Пока даже об обычной версии Snapdragon 875 известно не очень много. Есть информация, что флагманский процессор будет изготовлен по 5-нм техпроцессу, получит ядро Cortex-X1, три ядра Cortex-A78 и ещё четыре ядра.