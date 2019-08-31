Раскрыта внешность бюджетного Galaxy A с 5G

На постере изображена модель под номером SM-A908N. Подтверждается, что она будет называться Galaxy A90 5G. Сам смартфон показан с обеих сторон. Видно, что экран будет занимать значительную часть передней панели, а фронтальная камера расположится в «дырке» сверху посередине.

Устройство получит тройную основную камеру, вспышка будет располагаться прямо под общим модулем. Задняя панель получила белый цвет с голубовато-зелёными переливами.

Также ходят слухи, что смартфон будет работать на платформе Snapdragon 855 и получит 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED-экран. Вероятно, основной датчик камеры окажется 48-мегапиксельным.

Когда выйдет Galaxy A90 5G, пока неизвестно.