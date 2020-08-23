Раскрыта внешность гибкой раскладушки Motorola Razr нового поколения

Изображения показывают, что наружный дисплей устройства станет больше. Кроме того, поменяется оформление камеры: теперь она будет размещаться в одном блоке со вспышкой. На изображениях корпус смартфона имеет серый цвет. Также на крышке не виден сканер отпечатков пальцев.