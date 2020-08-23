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Раскрыта внешность гибкой раскладушки Motorola Razr нового поколения
Представят в сентябре
В сети появились изображения гибкого смартфона-раскладушки Motorola Razr нового поколения. Он получит поддержку 5G и более мощный процессор.
Изображения показывают, что наружный дисплей устройства станет больше. Кроме того, поменяется оформление камеры: теперь она будет размещаться в одном блоке со вспышкой. На изображениях корпус смартфона имеет серый цвет. Также на крышке не виден сканер отпечатков пальцев.
Новому Motorola Razr 5G предрекают процессор Snapdragon 765, камеру разрешением 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 2845 мАч. Анонс новинки ожидается 9 сентября.
Первый Motorola Razr с гибким экраном был презентован в ноябре 2019 года. Он был оснащён более слабым процессором Snapdragon 710, камерой похуже и батареей меньшей ёмкости.