ferra.ru
Телефоны
Сегодня 18:38

Раскрыта внешность гибкой раскладушки Motorola Razr нового поколения

Представят в сентябре
В сети появились изображения гибкого смартфона-раскладушки Motorola Razr нового поколения. Он получит поддержку 5G и более мощный процессор.

Изображения показывают, что наружный дисплей устройства станет больше. Кроме того, поменяется оформление камеры: теперь она будет размещаться в одном блоке со вспышкой. На изображениях корпус смартфона имеет серый цвет. Также на крышке не виден сканер отпечатков пальцев.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Фото: ixbt

Новому Motorola Razr 5G предрекают процессор Snapdragon 765, камеру разрешением 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 2845 мАч. Анонс новинки ожидается 9 сентября.

Первый Motorola Razr с гибким экраном был презентован в ноябре 2019 года. Он был оснащён более слабым процессором Snapdragon 710, камерой похуже и батареей меньшей ёмкости.