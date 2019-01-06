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Раскрыта внешность iPhone XR 2019

У новинки будут более тонкие рамки
В сети появились новые изображения модели, которая станет преемником iPhone XR в 2019 году. На этот раз рендеры показывают смартфон в прозрачном чехле.

iPhone XR некоторым не нравится из-за довольно толстых, по сравнению с моделями XS, рамок у ЖК-дисплее смартфона. Ранее было неизвестно, решит ли Apple изменить дизайн у XR модельного ряда 2019 года. Теперь утечки подтверждают, что компания стремится сделать свой относительно бюджетный iPhone более изящным.

На рендерах XR 2019 красуется в прозрачном чехле. Видно, что рамки у него гораздо тоньше, чем у прошлогодней модели и, вероятно даже, чем у XS. Изображена и задняя панель смартфона. На ней расположена двойная основная камера, заключённая в довольно громоздкий квадрат в в верхнем левом углу. Более ранние утечки предполагают, что разрешения датчиков будут равны тем же 12 Мп.

Напомним, Apple должна представить новинки на своей очередной осенней презентации.

Slashleaks

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