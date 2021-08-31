Раскрыта внешность младших флагманских смартфонов Xiaomi Mi 11T Pro

А именно модели Mi 11T Pro. Рендеры создал тот же инсайдер, который несколько недель назад поделился ключевыми характеристиками смартфона. Он утверждает, что лично видел Mi 11T Pro. Если ему верить, смартфон будет покрыт стеклом с обеих сторон.

Также Mi 11T Pro оснащён тройной задней камерой. Надпись на корпусе камеры подтверждает, что в ней установлен 108-Мп датчик.