Раскрыта внешность младших флагманских смартфонов Xiaomi Mi 11T Pro

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Раскрыта внешность младших флагманских смартфонов Xiaomi Mi 11T ProИх уже скоро презентуют
15 сентября Xiaomi проведёт презентацию, на которой может представить смартфоны серии Mi 11T. В сети уже опубликовали рендеры этих доступных версий флагманов Mi 11.
А именно модели Mi 11T Pro. Рендеры создал тот же инсайдер, который несколько недель назад поделился ключевыми характеристиками смартфона. Он утверждает, что лично видел Mi 11T Pro. Если ему верить, смартфон будет покрыт стеклом с обеих сторон.
Также Mi 11T Pro оснащён тройной задней камерой. Надпись на корпусе камеры подтверждает, что в ней установлен 108-Мп датчик.
Как и прошлогодние Mi 10T, серия Mi 11T получит боковой сканер отпечатков пальцев. Дисплей здесь будет сделан из панели OLED. Также он будет поддерживать частоту обновления в 120 Гц.