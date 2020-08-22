Телефоны
Сегодня 16:26
Раскрыта внешность неанонсированного флагмана Asus Zenfone 7
Анонсировать его могут уже 26 августа
В сети опубликовали изображения флагмана Asus Zenfone 7, благодаря чему ознакомиться с внешностью неанонсированного устройства можно уже сейчас. Причем инсайдеры поделились как макетами, так и “живыми” фотографиями устройства.
Так, согласно опубликованным изображениям, грядущий смартфон получит безрамочный экран. Вероятно, новинку, как и прошлое поколение, оснастят поворотной камерой - то есть основная камера будет также выступать и в качестве селфи-модуля. Что же до сканера отпечатка пальцев в Asus Zenfone 7, то может показаться, что он "переехал" прямо под дисплей, но при более детальном рассмотрении можно увидеть, что расположится он на боковой грани.
По данным инсайдеров, младшая модель Asus Zenfone 7 будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 865, тогда как старшая версия может получить Snapdragon 865+. Предполагается, что официальный анонс смартфона состоится уже в этом месяце, а именно 26 числа.