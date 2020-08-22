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Раскрыта внешность неанонсированного флагмана Asus Zenfone 7

Анонсировать его могут уже 26 августа
В сети опубликовали изображения флагмана Asus Zenfone 7, благодаря чему ознакомиться с внешностью неанонсированного устройства можно уже сейчас. Причем инсайдеры поделились как макетами, так и “живыми” фотографиями устройства.

Так, согласно опубликованным изображениям, грядущий смартфон получит безрамочный экран. Вероятно, новинку, как и прошлое поколение, оснастят поворотной камерой - то есть основная камера будет также выступать и в качестве селфи-модуля. Что же до сканера отпечатка пальцев в Asus Zenfone 7, то может показаться, что он "переехал" прямо под дисплей, но при более детальном рассмотрении можно увидеть, что расположится он на боковой грани.

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По данным инсайдеров, младшая модель Asus Zenfone 7 будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 865, тогда как старшая версия может получить Snapdragon 865+. Предполагается, что официальный анонс смартфона состоится уже в этом месяце, а именно 26 числа.

Автор: Лилик Ми