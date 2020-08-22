Раскрыта внешность неанонсированного флагмана Asus Zenfone 7

Так, согласно опубликованным изображениям, грядущий смартфон получит безрамочный экран. Вероятно, новинку, как и прошлое поколение, оснастят поворотной камерой - то есть основная камера будет также выступать и в качестве селфи-модуля. Что же до сканера отпечатка пальцев в Asus Zenfone 7, то может показаться, что он "переехал" прямо под дисплей, но при более детальном рассмотрении можно увидеть, что расположится он на боковой грани.