Раскрыта внешность недорогих флагманов Honor 20 и Honor 20 Pro

На изображении засветился красный Honor 20 Moschino Edition. У смартфона данной версии будет слегка изменён интерфейс, дизайн коробки и чехла. В остальном отличий Moschino Edition от обычного Honor 20 быть не должно. Сообщается, что модель будут демонстрировать во время показов мод.

Гораздо более наглядным выступает рендер Honor 20 Pro. По нему видно, что смартфон обладает тройной основной камерой и датчиком снизу.

Пользователь соцсети Weibo, опубликовавший рендер, сообщает, что стоимость Honor 20 составит $445 (около 28 800 рублей), а Honor 20 Pro — $550 (35 553 рублей).