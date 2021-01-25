Телефоны
Сегодня 14:24
Раскрыта внешность новейшего смартфона Sony Xperia Compact
Хорошая новость для любителей небольших смартфонов
На рынке смартфонов сейчас представлены немного компактных устройств. Похоже, Sony готова расширить ассортимент. В сети появилась информация и рендеры новейшей модели серии Xperia Compact.
По информации источников, новый смартфон будет принадлежать совсем не к флагманскому классу — в него будет установлен процессор Snapdragon 480. То есть это будет доступный, можно даже сказать бюджетный, и компактный вариант.
По рендерам видно, что у смартфона будет узкий экран, специальная кнопка затвора, двойная камера. В дисплее также будет выемка под фронтальную камеру.
Сообщается, что диагональ экрана нового Xperia Compact составит 5,5 дюйма. Когда смартфон выйдет на рынок, пока неизвестно. У девайса есть все шансы понравиться любителям удобных небольших смартфонов.