Раскрыта внешность новейшего смартфона Sony Xperia Compact

По информации источников, новый смартфон будет принадлежать совсем не к флагманскому классу — в него будет установлен процессор Snapdragon 480. То есть это будет доступный, можно даже сказать бюджетный, и компактный вариант.

По рендерам видно, что у смартфона будет узкий экран, специальная кнопка затвора, двойная камера. В дисплее также будет выемка под фронтальную камеру.