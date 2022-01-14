Раскрыта внешность нового бюджетного iPhone SE 3

Раскрыта внешность нового бюджетного iPhone SE 3Станет похож на старшие модели
Рендеры опубликовал инсайдер Xleaks7. Изображения показывают, что будущий iPhone SE 3 будет иметь дизайн, аналогичный дизайну iPhone XR, с закруглёнными углами, тонкими рамками и широкой «чёлкой» для датчика Face ID и селфи-камеры. До этого у моделей SE не было «чёлки», а значит новый бюджетный телефон будет больше похож на своих старших собратьев.
Если рендеры правдивы, то модель третьего поколения будет иметь самые тонкие рамки, которые мы когда-либо видели в серии SE.
На задней панели iPhone SE 3 будет размещаться одна камера, светодиодная вспышка и логотип Apple. Кажется, смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку. Рендер показывает устройство в белом цвете, но при запуске должны быть другие варианты.
В отчёте говорится, что смартфон будет иметь размеры 138,4 х 67,3 х 7,3 мм (толщина 8,2 мм с выступом камеры). Дисплей тут, скорее всего, будет 5,69-дюймовым. В