Раскрыта внешность нового флагманского смартфона Honor 60

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Раскрыта внешность нового флагманского смартфона Honor 60Он не слишком будет отличаться от Honor 50
В сети появился тизер Honor с новым смартфоном Honor 60. Стало ясно, каким будет у него дизайн.
Ранее компания Honor заявила, что 1 декабря представит новый флагманский смартфон. В преддверии мероприятия производитель начал публиковать рекламные постеры.
По тизеру видно, что дизайн Honor 60 не претерпит особых изменений по сравнению с Honor 50. Камера устройство точно будет повторять двойную кольцевую конструкцию. Ожидаются два больших объектива и какой-то небольшой датчик изображения между ними. Корпус смартфона, похоже, будет красиво переливаться.
По слухам, Honor 60 должен получить новый процессор Snapdragon, усовершенствованные камеры, аккумулятор ёмкостью не менее 4500 мАч и поддержку зарядки мощностью 65 Вт.
Источник: Mydrivers