Раскрыта внешность нового флагманского смартфона Honor 60

По тизеру видно, что дизайн Honor 60 не претерпит особых изменений по сравнению с Honor 50. Камера устройство точно будет повторять двойную кольцевую конструкцию. Ожидаются два больших объектива и какой-то небольшой датчик изображения между ними. Корпус смартфона, похоже, будет красиво переливаться.

По слухам, Honor 60 должен получить новый процессор Snapdragon, усовершенствованные камеры, аккумулятор ёмкостью не менее 4500 мАч и поддержку зарядки мощностью 65 Вт.