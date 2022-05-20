Раскрыта внешность нового флагманского смартфона Honor 70

Сегодня в 14:36
1 мин.
Раскрыта внешность нового флагманского смартфона Honor 70Анонс уже скоро
Серия смартфонов Honor 70 должна поступить в продажу 30 мая, и сегодня компания поделилась официальными изображениями стандартной версии. Также в сеть слили живые снимки этой модели и Honor 70 Pro.
Honor 70 и Honor 70 Pro получат тройную камеру. Внешне смартфоны будут различаться незначительно. Заметны различия в дизайне модуля камер. Также телефон премиум-класса будет немного больше.
И Honor 70, и Honor 70 Pro будут оснащаться портом USB-C и не получат 3,5-мм аудиоразъём. В системе камер ожидается новый 54-мегапиксельный датчик камеры размером 1/1,49 дюйма, сделанный Sony. Ходят слухи, что в смартфонах будут использоваться разные процессоры — Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 8100 и Dimensity 9000.