Раскрыта внешность нового флагманского смартфона Meizu

Внешность нового флагманского смартфона Meizu была раскрыта китайским источником. По фотографии можно понять, что фронтальная камера устройства располагается в отверстии в экране. Вокруг этого отверстия размещён ободок, который показывает уровень заряда батареи.

Согласно ранним слухам, основная камера Meizu 17 будет тройной. Некоторые говорят, что один из датчиков будет 108-мегапиксельным. Также есть информация, что смартфон будет работать на топовом процессоре Snapdragon 865, получит 512 ГБ постоянной памяти, Wi-Fi 6 и поддержку 5G. Экрану устройства пророчат частоту обновления в 90 Гц и разрешение 2206 × 1080 пикселей.