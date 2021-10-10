Раскрыта внешность нового игрового смартфона Xiaomi

Видно, что Xiaomi перенесла некоторые конструктивные особенности Black Shark 4 в Black Shark 4S. Это, например, камера шестиугольной формы с тремя датчиками изображения и специальные игровые клавиши.

Изменения коснулись дизайна задней панели. Сообщается, что такой рисунок был сделан с помощью нанолитографии. Теперь на крышке телефона есть большой логотип Black Shark, а прямо под блоком камеры находится небольшой зелёный светодиод.