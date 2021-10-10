Раскрыта внешность нового игрового смартфона Xiaomi

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Раскрыта внешность нового игрового смартфона XiaomiПрезентуют уже через 3 дня
Через несколько дней в продажу поступит новый смартфон Xiaomi Black Shark 4S. Сегодня в сети опубликовали постер, благодаря которому мы узнали, как будет выглядеть новое игровое устройство компании.
Видно, что Xiaomi перенесла некоторые конструктивные особенности Black Shark 4 в Black Shark 4S. Это, например, камера шестиугольной формы с тремя датчиками изображения и специальные игровые клавиши.
Изменения коснулись дизайна задней панели. Сообщается, что такой рисунок был сделан с помощью нанолитографии. Теперь на крышке телефона есть большой логотип Black Shark, а прямо под блоком камеры находится небольшой зелёный светодиод.
Black Shark 4S выйдет в двух цветах, один из которых белый. В качестве аппаратной основы смартфон будет использовать процессор Snapdragon 888+. Дисплей телефона будет поддерживать частоту обновления 144 Гц. Также ожидается поддержка 120-Вт зарядки. Back Shark 4S представят 13 октября в Китае.