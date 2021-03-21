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Сегодня в 11:31
Раскрыта внешность нового смартфона Xiaomi Poco
Это почти полная копия Redmi K40
В сети появились официальные рендеры нового смартфона Xiaomi под брендом Poco. Это модель Poco F3, которая, как ожидается, выйдет для глобального рынка в апреле 2021 года.
Похоже, что Poco F3 — это ребрендинг уже вышедшего в Китае смартфона Redmi K40. Внешне новинка для мирового рынка будет отличаться от китайского оригинала лишь логотипом на задней панели.
Что касается характеристик, то от Poco F3 ждут процессор Qualcomm Snapdragon 870, 6,67-дюймовый экран Super AMOLED частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4520 мАч, а также поддержку 33-ваттной зарядки.
На ближайшем мероприятии Xiaomi также должна представить смартфон Poco X3 Pro. Это будет уже полностью новая модель.