Раскрыта внешность нового смартфона Xiaomi Poco

Что касается характеристик, то от Poco F3 ждут процессор Qualcomm Snapdragon 870, 6,67-дюймовый экран Super AMOLED частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4520 мАч, а также поддержку 33-ваттной зарядки.

На ближайшем мероприятии Xiaomi также должна представить смартфон Poco X3 Pro. Это будет уже полностью новая модель.